Украинская компания нашла способ "ударить" по Сибири

"Ударить" по России можно с помощью ракетного сооружения стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress американских ВВС. С таким предложением выступила украинская компания Defense Express.

Представители компании считают, что американские бомбардировщики могли бы "атаковать" территорию России, обходя попадание в поле зрения ЗРК С-400 "Триумф". Таким образом Defense Express прокомментировала недавний полет самолетов ВВС США над Арктикой у российских границ, отмечает телеканал "360".

Бомбардировщик США оснащен крылатыми ракетами с дальностью пуска составляет 980 и более чем 1200 километров соответственно, уточнили в компании. В Defense Express считают, что это позволило бы "нанести удар" по главным стратегическим объектам РФ в Арктике и Сибири, передает РИА Новости.