Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сельянов: Первый канал имеет право на вставку видео с американскими протестами в "Брат 2"

Сельянов: Первый канал имеет право на вставку видео с американскими протестами в "Брат 2"

 Украинская компания нашла способ "ударить" по Сибири

Украинская компания нашла способ "ударить" по Сибири
Природный газ в России один из самых доступных в мире

Природный газ в России один из самых доступных в мире

 Высланные из Праги дипломаты РФ прибыли в Москву

Высланные из Праги дипломаты РФ прибыли в Москву
Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

 США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса
Сельянов: Первый канал имеет право на вставку видео с американскими протестами в "Брат 2"

Сельянов: Первый канал имеет право на вставку видео с американскими протестами в "Брат 2"

 Украинская компания нашла способ "ударить" по Сибири

Украинская компания нашла способ "ударить" по Сибири
Природный газ в России один из самых доступных в мире

Природный газ в России один из самых доступных в мире

 Высланные из Праги дипломаты РФ прибыли в Москву

Высланные из Праги дипломаты РФ прибыли в Москву
Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

 США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса
4:51   8 Июня 2020
Общество

Украинская компания нашла способ "ударить" по Сибири

Украинская компания нашла способ "ударить" по Сибири

"Ударить" по России можно с помощью ракетного сооружения стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress американских ВВС. С таким предложением выступила украинская компания Defense Express.

Представители компании считают, что американские бомбардировщики могли бы "атаковать" территорию России, обходя попадание в поле зрения ЗРК С-400 "Триумф". Таким образом Defense Express прокомментировала недавний полет самолетов ВВС США над Арктикой у российских границ, отмечает телеканал "360".

Бомбардировщик США оснащен крылатыми ракетами с дальностью пуска составляет 980 и более чем 1200 километров соответственно, уточнили в компании. В Defense Express считают, что это позволило бы "нанести удар" по главным стратегическим объектам РФ в Арктике и Сибири, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#украина #ракетный удар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...