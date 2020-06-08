Глава Роспатента Ивлиев заявил, что лекарство от COVID-19 будет готово к середине лета

Федеральная служба по интеллектуальной собственности сообщила о десятках поданных заявок на патент средств, помогающих в борьбе с коронавирусом. Такое заявление сделал глава ведомства Григорий Ивлиев.

"Судя по валу заявок, лекарство к середине лета точно будет", – заявил Ивлиев в интервью "Российской газете".

Глава Роспатента добавил, что ведомство уже выдало по одному патенту на вакцину от коронавируса. Средства будут потрачены на устройство для обеззараживания воздуха в помещении и на диагностические тест-системы. На данный момент на рассмотрении находятся более полусотни заявок на изобретения профилактических и терапевтических средств для борьбы с COVID-19.

"Также активно подаются заявки на средства индивидуальной защиты, но уже в качестве полезных моделей. Вообще весь этот вал идей и предложений настраивает на очень оптимистический лад", – заверил глава ведомства.