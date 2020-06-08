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Глава Роспатента Ивлиев заявил, что лекарство от COVID-19 будет готово к середине лета

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4:34   8 Июня 2020
Общество

Глава Роспатента Ивлиев заявил, что лекарство от COVID-19 будет готово к середине лета

Глава Роспатента Ивлиев заявил, что лекарство от COVID-19 будет готово к середине лета

Федеральная служба по интеллектуальной собственности сообщила о десятках поданных заявок на патент средств, помогающих в борьбе с коронавирусом. Такое заявление сделал глава ведомства Григорий Ивлиев.

"Судя по валу заявок, лекарство к середине лета точно будет", – заявил Ивлиев в интервью "Российской газете".

Глава Роспатента добавил, что ведомство уже выдало по одному патенту на вакцину от коронавируса. Средства будут потрачены на устройство для обеззараживания воздуха в помещении и на диагностические тест-системы. На данный момент на рассмотрении находятся более полусотни заявок на изобретения профилактических и терапевтических средств для борьбы с COVID-19.

"Также активно подаются заявки на средства индивидуальной защиты, но уже в качестве полезных моделей. Вообще весь этот вал идей и предложений настраивает на очень оптимистический лад", – заверил глава ведомства.

Подробная и достоверная информация о коронавирусе в России представлена на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним оперативным данным в Российской Федерации выявлено 467 673 случая коронавирусной инфекции, из которых 226 731 человек выздоровели. 

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Автор: Илья Романович
#лекарство #вакцина #роспатент #коронавирус #COVID-19

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