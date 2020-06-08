Полсотни военных РФ прибыли в медицинское учреждение для испытания вакцины от COVID-19

Полсотни российских военных уже прибыли в специализированное медицинское учреждение оборонного ведомства для участия в клинических исследованиях вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают СМИ.

Согласно уточненным данным, среди отобранных добровольцев присутствуют несколько женщин. Как признался один из военных подразделения радиационной, химический и биологической защиты (РХБЗ), желание стать участником испытаний изъявили многие служащие части, передает телеканал "360" со ссылкой на "Звезду".

"Приказа не было, это было все в добровольном порядке, проведено было собрание, предложили. Да, очень многие хотели, почти что вся часть хотела поехать", — отметил военнослужащий.

Отправлению в медучреждение предшествовало углубленное медицинское исследование каждого желающего с целью выявления возможных нарушений или заболеваний. Только после прохождения полного комплекса обследований комиссия смогла рекомендовать готовых участников испытыния.