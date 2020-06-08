Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава Роспатента Ивлиев заявил, что лекарство от COVID-19 будет готово к середине лета

Глава Роспатента Ивлиев заявил, что лекарство от COVID-19 будет готово к середине лета

 Полсотни военных РФ прибыли в медицинское учреждение для испытания вакцины от COVID-19

Полсотни военных РФ прибыли в медицинское учреждение для испытания вакцины от COVID-19
Высланные из Праги дипломаты РФ прибыли в Москву

Высланные из Праги дипломаты РФ прибыли в Москву

 Минтруд РФ прорабатывает новые нормы по найму на работу

Минтруд РФ прорабатывает новые нормы по найму на работу
Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

 США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса
Глава Роспатента Ивлиев заявил, что лекарство от COVID-19 будет готово к середине лета

Глава Роспатента Ивлиев заявил, что лекарство от COVID-19 будет готово к середине лета

 Полсотни военных РФ прибыли в медицинское учреждение для испытания вакцины от COVID-19

Полсотни военных РФ прибыли в медицинское учреждение для испытания вакцины от COVID-19
Высланные из Праги дипломаты РФ прибыли в Москву

Высланные из Праги дипломаты РФ прибыли в Москву

 Минтруд РФ прорабатывает новые нормы по найму на работу

Минтруд РФ прорабатывает новые нормы по найму на работу
Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

 США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса
3:43   8 Июня 2020
Общество

Полсотни военных РФ прибыли в медицинское учреждение для испытания вакцины от COVID-19

Полсотни военных РФ прибыли в медицинское учреждение для испытания вакцины от COVID-19

Полсотни российских военных уже прибыли в специализированное медицинское учреждение оборонного ведомства для участия в клинических исследованиях вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщают СМИ.

Согласно уточненным данным, среди отобранных добровольцев присутствуют несколько женщин. Как признался один из военных подразделения радиационной, химический и биологической защиты (РХБЗ), желание стать участником испытаний изъявили многие служащие части, передает телеканал "360" со ссылкой на "Звезду". 

"Приказа не было, это было все в добровольном порядке, проведено было собрание, предложили. Да, очень многие хотели, почти что вся часть хотела поехать", — отметил военнослужащий. 

Отправлению в медучреждение предшествовало углубленное медицинское исследование каждого желающего с целью выявления возможных нарушений или заболеваний. Только после прохождения полного комплекса обследований комиссия смогла рекомендовать готовых участников испытыния. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#вакцина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...