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Клишас: текст закона РФ о поправках к Конституции универсален и эффективен

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2:52   8 Июня 2020
Общество

Клишас: текст закона РФ о поправках к Конституции универсален и эффективен

Клишас: текст закона РФ о поправках к Конституции универсален и эффективен

Конституционализация социального блока поправок к Основному закону страны позволит обеспечить максимальную степень стабильности предоставляемых гарантий. Такое заявление сделал сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

Текст закона РФ о поправках к Конституции является выверенным универсальным документом, который позволяет адаптироваться к различным ситуациям, уверен Клишас. В основу его разработки легли социальные запросы, удовлетворить которые и призваны поправки. Увеличение объема возможностей для человека позволит повысить уровень жизни и благосостояние россиян, передает газета "Известия".

Всероссийским днем голосования по поправкам к Конституции объявлено 1 июля. Россияне смогут высказать свою гражданскую позицию досрочно в период с 25 по 30 июня. Изменения касаются ежегодной индексации пенсий, уровня медобслуживания, адресной социальной поддержки.

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Автор: Юлия Яковлева
#поправки #конституция #клишас

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