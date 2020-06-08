Высланные из Праги дипломаты РФ прибыли в Москву

Российские дипломаты, высланные из Праги по решению чешской стороны, прибыли в Москву. Среди вернувшихся в РФ в том числе сотрудник представительства Россотрудничества Игорь Рыбаков.

Дипломаты прибыли в Москву рейсом "Аэрофлота" из Праги. Журналисты сообщили, что Рыбаков покинул зону прилета в компании жены и детей.

Сотрудник представительства прокомментировал версию о его якобы доносах чешским пецслужбам на и.о. руководителя Россотрудничества Андрей Кончакова. По его словам, эта информация является провокацией, передает РИА Новости. Рыбаков заверил, что у него отличные отношения с Кончаковым. Дипломат воздержался от каких-либо подробностей, призвав ориентироваться на официальную информацию.