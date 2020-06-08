Журналисты нашли новых свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing-777

Независимые журналисты платформы Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф опубликовали новые сведения о крушении Boeing-777 над Донбассом в 2014 году. Очевидцы рассказали, что перед катастрофой видели два военных самолета.

Видеозапись с показаниями свидетелей падения пассажирского самолета опубликовала Bonanza Media, передает Федеральное агентство новостей. Один из очевидцев рассказал, что перед крушением в небе летали военные истребители, после чего все затихло, потом раздался громкий хлопок, и мужчина увидел, как из облаков падает самолет.

"Поднял голову в небо посмотреть, увидел след. От чего — не знаю. Но он был как бы горизонтально. И увидел, уже из-за облаков падал самолет. Падал, как листья с дерева", — делится воспоминаниями свидетель.

Bonanza Media продолжит независимое расследование. Ерлашова заявила, что итоги Совместной следственной группы выглядят неубедительно. Россия также ставит под сомнение выдвинутые обвинения и настаивает на проведении дополнительных экспертоиз.