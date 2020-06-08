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1:42   8 Июня 2020
Политика

Минтруд РФ прорабатывает новые нормы по найму на работу

Минтруд РФ прорабатывает новые нормы по найму на работу

Руководителей компаний в РФ могут обязать при приеме на работу отдавать предпочтение российским гражданам. Об этом со ссылкой на отчет Министерства труда пишет газета "Известия".

Группа по реализации государственной миграционной политики обсуждает идею о введении нормы, чтобы компании при найме на работу отдавали предпочтение кандидатам с паспортом РФ. Консультации проходят по вопросам определения востребованности иностранной рабочей силы и совершенствования этого порядка.

Ограничения относительно найма иностранных граждан уже сейчас действуют в ряде отраслей, например, в строительных организациях допускается до 80% иностранцев, а в компаниях по выращиванию овощей их число не должно превышать половину. Без гражданства РФ запрещается брать на работу в аптеки, отмечает издание "Известия".

Минтруд России ранее в конце мая начал разрабатывать новый особый порядок увольнения сотрудников, сообщает телеканал "360". Планируемые нововведения призваны решить ряд спорных вопросов, возникающих при трудовых отношениях, в том числе в нерабочий период.

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Автор: Ирина Большунова
#гражданство #минтруд #найм #известия

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