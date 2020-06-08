Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Журналисты нашли новых свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing-777

Журналисты нашли новых свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing-777

 Путин отметил потенциал Карелии накануне 100-летнего юбилея республики

Путин отметил потенциал Карелии накануне 100-летнего юбилея республики
Минтруд РФ прорабатывает новые нормы по найму на работу

Минтруд РФ прорабатывает новые нормы по найму на работу

 МИД РФ назвал "несуразными" наставления США о действиях в случае беспорядков

МИД РФ назвал "несуразными" наставления США о действиях в случае беспорядков
Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

 США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса
Журналисты нашли новых свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing-777

Журналисты нашли новых свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing-777

 Путин отметил потенциал Карелии накануне 100-летнего юбилея республики

Путин отметил потенциал Карелии накануне 100-летнего юбилея республики
Минтруд РФ прорабатывает новые нормы по найму на работу

Минтруд РФ прорабатывает новые нормы по найму на работу

 МИД РФ назвал "несуразными" наставления США о действиях в случае беспорядков

МИД РФ назвал "несуразными" наставления США о действиях в случае беспорядков
Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

 США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса
0:55   8 Июня 2020
Политика

МИД РФ назвал "несуразными" наставления США о действиях в случае беспорядков

МИД РФ назвал "несуразными" наставления США о действиях в случае беспорядков

Наставления Вашингтона о необходимых действиях правительства в случае возникновения волнений на фоне распространившихся массовых беспорядков из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда выглядят довольно "несуразно". Такое мнение озвучили в МИД РФ.

Власти Соединенных Штатов в течение последних десятилетий регулярно публично высказываются в адрес иностранных коллег, критикуя используемые ими методы, тем самым провоцируя внутренние конфликты в стране, передает РИА Новости.

"По американским методичкам совершались революции, свергались законные правительства. Как несуразно эти требования выглядят теперь, на фоне нынешней внутриамериканской ситуации", — говорится в сообщении МИД РФ в Facebook. 

Представители российского ведомства указали на радикальность предпринимаемых Вашингтоном мер в отношении участников беспорядков. Власти США выбрали силовой метод, вместо того, чтобы встать на путь мирного урегулирования конфликта, отметил в МИД РФ. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сша #мид рф #беспорядки в сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...