МИД РФ назвал "несуразными" наставления США о действиях в случае беспорядков

Наставления Вашингтона о необходимых действиях правительства в случае возникновения волнений на фоне распространившихся массовых беспорядков из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда выглядят довольно "несуразно". Такое мнение озвучили в МИД РФ.

Власти Соединенных Штатов в течение последних десятилетий регулярно публично высказываются в адрес иностранных коллег, критикуя используемые ими методы, тем самым провоцируя внутренние конфликты в стране, передает РИА Новости.

"По американским методичкам совершались революции, свергались законные правительства. Как несуразно эти требования выглядят теперь, на фоне нынешней внутриамериканской ситуации", — говорится в сообщении МИД РФ в Facebook.

Представители российского ведомства указали на радикальность предпринимаемых Вашингтоном мер в отношении участников беспорядков. Власти США выбрали силовой метод, вместо того, чтобы встать на путь мирного урегулирования конфликта, отметил в МИД РФ.