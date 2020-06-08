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0:11   8 Июня 2020
Политика

Боевики ПНС Ливии выдвигают голословные обвинения против Шугалея и Суэйфана

Боевики ПНС Ливии выдвигают голословные обвинения против Шугалея и Суэйфана

Новый фейк о причинах похищения российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Триполи озвучили ливийские террористы. Так называемое правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ученых в попытках повлиять на выборы президента.

Непростая ситуация в североафриканском государстве делает невозможным осуществление выборов в данный момент, однако этот факт не мешает ПНС Ливии распространять очередной вброс против российских социологов, передает Федеральное агентство новостей. Так называемую причину задержания Шугалея и Суэйфана разместили на странице наступательной операции террористов Файеза Сарраджа "Вулкан гнева".

Ученые уже на протяжении года находятся в частной тюрьме "Митига" в Триполи. Джихадистов неоднократно ловили на несоответствии фактов. Так, люди Сарраджа заявляли, что задержали социологов из-за нарушения визового режима, однако позже выяснилось, что документы россиян в полном порядке. Еще один вброс — обвинение в шпионаже с целью создания в Ливии военной базы. Россия не раз заявляла, что выступает за мир и стабильность в североафриканской стране, и о присутствии Москвы в Ливии не может быть и речи.

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Автор: Яна Либерман
#россия #ливия #социологи

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