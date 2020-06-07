Террористы в Сирии обстреляли поселения в Идлибе и Латакии

Террористы за минувшие сутки четыре раза проводили обстрелы поселений в сирийских провинциях Идлиб и Латакия. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Александр Щербицкий.

Контр-адмирал доложил в ходе брифинга, что за минувшие сутки были зафиксированы четыре обстрела с позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Под обстрелы попали Дахр-Эль-Кебир, Кафер-Мус и Эд-Дана в провинции Идлиб и населенный пункт Сандран в Латакии.

Режим прекращения огня с 6 марта 2020 года продолжает действовать на территории Идлибской зоны деэскалации в соответствии с договоренностями между РФ и Турцией. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре, зафиксировано не было, указано в сообщении ЦПВС.