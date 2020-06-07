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23:03   7 Июня 2020
Политика

Зеленский с пониманием отнесся к протестам с требованиями отставки Авакова

Зеленский с пониманием отнесся к протестам с требованиями отставки Авакова

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил журналистам, что понимает причины протестов с требованиями об отставке главы МВД Украины Арсена Авакова. Зеленский рассказал об этом в ходе встречи с журналистами.

Зеленский считает, что министр внутренних дел Украины должен довести до конца расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Президент Украины ранее в ходе пресс-конференции в Киеве положительно оценил деятельность Авакова на посту министра, передает РИА Новости.

Зеленский отметил, что не менял своего мнения и по-прежнему считает, что Аваков "мощный министр". Однако если человек взялся за какое-то "громкое дело", он должен довести его до конца, заявил президент Украины.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #отставка #аваков #зеленский

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