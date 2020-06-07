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22:32   7 Июня 2020
Политика

Экс-глава Госдепа оценил решение Трампа пригласить Россию на саммит G7

Экс-глава Госдепа оценил решение Трампа пригласить Россию на саммит G7

Бывший госсекретарем США во время президентства Джорджа Буша-младшего Колин Пауэлл оценил предложение действующего американского лидера Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7. Своим мнением он поделился в эфире CNN.

Экс-госсекретарь признался, что не понимает, почему нынешний президент США принимает решение о приглашении России на саммит "Большой семерки" в одиночку. Пауэлл добавил, что не считает РФ врагом американцев, передает Федеральное агентство новостей.

Бывший руководитель Госдепартамента вспомнил слова "одного премьер-министра", который утверждал, что США потеряли своих "врагов" в лице России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Пауэлл подчеркнул, что сейчас ни одна из этих стран не планирует нападать на Соединенные Штаты.

Трамп ранее заявил о переносе встречи G7 с июня на сентябрь и изъявил желание пригласить к участию в саммите Россию и еще несколько стран. Президент США объяснил свое решение тем, что считает формат политического клуба устаревшим и не способным отвечать актуальным международным вызовам.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #трамп #саммит #пауэлл #g7

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