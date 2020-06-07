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21:43   7 Июня 2020
Политика

RT подал в суд на Навального и Соболь за клевету в адрес ветерана ВОВ

RT подал в суд на Навального и Соболь за клевету в адрес ветерана ВОВ

Телеканал RT намерен судиться с блогером Алексеем Навальным и юристом признанного в РФ иноагентом ФБК Любовью Соболь в связи с оскорблением журналистов. Телеканал подал иск о защите деловой репутации в Арбитражный суд Москвы в начале июня.

Причиной иска стали материалы, в которых Навальный оскорбил людей, принявших участие в записи ролика RT, посвященному поправкам в Конституцию РФ. Редакция телеканала заявила, что в течение многих лет продолжала игнорировать откровенное вранье Навального, однако в ролике про якобы "накрутки просмотров" блогер оскорбил тысячи сотрудников RT, многие из которых рискуют своей жизнью в горячих точках.

Сотрудники телеканала отметили, что приличия и закон не позволяют журналистам плюнуть Навальному в лицо, поэтому RT ничего не остается, кроме как разбираться в суде. Соответствующее заявление представителей телеканала передает Федеральное агентство новостей.

Одним из участников видеоролика, которых одиозный блогер назвал "холуями" и обвинил в "продажности", стал ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Навальный также оскорбил врача Лео Бокерию, за которого вступились его коллеги.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #навальный #фбк #rt #соболь

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