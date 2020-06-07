ПНС Ливии пыталось оправдать вброс о ЧВК "Вагнера" с помощью украинских документов

Боевики, поддерживающие Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, распространили антироссийский фейк. Террористы снова подняли тему о российском "присутствии", но попытались доказать "вмешательство" с помощью украинских документов.

Джихадисты распространили заявление, что к ним в руки попали документы, якобы подтверждающие "присутствие" на территории североафриканского государства ЧВК "Вагнера". Речь шла о неком мужчине. Его фотография присутствовала в сообщении. Публикация боевиков сопровождалась снимком удостоверения личности.

Однако, как можно понять по фото, террористы попытались выдать желаемое за действительное. "Доказательством" оказались документы на имя Инны Левченко, которая является жительницей Украины.

Судя по всему, ПНС Ливии не утруждало себя проверкой найденной в Сети фотографии документа, когда создавало очередной фейк. Подробнее об этом — в материале ФАН.