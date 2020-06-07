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21:01   7 Июня 2020
Политика

Климкин назвал три условия "возвращения" Крыма и Донбасса

Климкин назвал три условия "возвращения" Крыма и Донбасса

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин перечислил три условия, при соблюдении которых можно ожидать "возвращения" Крыма и Донбасса.

Первое условие, по версии Климкина, заключается в том, что каждый украинец должен быть готов жертвовать ради "возвращения" этих территорий в состав Украины. "Возвращение" обязано стать настоящей национальной идеей, говорит он.

Согласно второму условию, Украина должна воспользоваться поддержкой "партнеров и друзей". Третье условие — это создание стратегии "освобождения" Донбасса и Крыма. У каждого гражданина эта стратегия должна быть закреплена в сознании и сердце, резюмировал Климкин.

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Автор: Яна Либерман
#донбасс #украина #крым #климкин

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