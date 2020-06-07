Ищенко: Киев рассчитывает перейти к будапештскому формату для оккупации Донбасса

Киевские власти пытаются перейти к будапештскому формату переговоров по Донбассу для того, чтобы отойти от Минских договоренностей. Такого мнения придерживается политолог Ростислав Ищенко.

Новый формат переговоров нужен украинским властям для того, чтобы исключить участие в них РФ. Киев рассчитывает зачистить Донбасс, отправив несогласных в Россию. Слова Ищенко приведены в материале издания "АПРАЛ".

Политолог считает, что новый формат переговоров не будет применен, поскольку заключенный в 1994 году Будапештский меморандум предусматривал сохранение территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

По мнению Ищенко, Украина перестала существовать после госпереворота 2014 года, поэтому отсылки к этому меморандуму несостоятельны. Украинские власти отказались от ядерного оружия, потому что не были в состоянии его содержать и использовать.