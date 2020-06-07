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20:51   7 Июня 2020
Экономика

Российские фермеры подали в ФАС жалобу из-за выросших цен на корм

Российские фермеры подали в ФАС жалобу из-за выросших цен на корм

Фермеры жалуются на удорожание компонентов корма и его недостаток в продаже. От имени фермеров в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) подано письмо, в котором сообщается о проблеме и ее виновнице — группе компаний "Содружество".

Письмо с жалобой о действиях группы компаний подано от имени сенатора Сергея Лисовского. Компания "Содружество" ранее установила монополию на генно-модифицированную линию сои и стала монополистом. Сейчас она привозит продукцию в Россию и устанавливает завышенную цену, пользуясь отсутствием конкуренции. Таким образом, цена на сою превышает европейские расценки на 130-140 долларов, сообщается в письме.

За 2017 год группа компаний заняла 81% рынка соевого шрота, а за последующие два года ее доля на рынке импорта сои заняла 99%. Завышенная цена на кормовые составляющие влияет на себестоимость производства мяса птицы и отражается на цене для российских потребителей, отметил Лисовский.

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Автор: Руслан Неглинный
#фермеры #фас #корм

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