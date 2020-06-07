Премьер Украины Шмыгаль представил нереализуемый проект спасения национальной экономики

Представленная премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем стратегия восстановления экономики страны не сможет быть реализована в связи с обязательствами Киева перед МВФ. О реальных причинах появления документа сообщил эксперт Сергей Левченко.

План украинского правительства длительное время рекламировали как исторический, однако на деле вся программа спасения экономики уместилась на восьми листах. Основой документа стали положения о необходимости бороться с коронавирусом, развивать предпринимательство и промышленность. При этом многие предложенные инициативы не могут быть выполнены, так как заблокированы ранее принятым меморандумом о сотрудничестве с Международным валютным фондом, пишет РИА Новости.

Реальной причиной формирования нового пакета мер стала попытка преобразовать энергетический блок, считает эксперт Сергей Левченко. При этом прочие инициативы могут стать лишь декорацией для реально важных для властей Украины задач — не исключено, что они также были согласованы с МВФ.