Дознавательница из Уфы рассказала о подробностях изнасилования начальниками

Обвиняемых в изнасиловании, которое произошло в 2018 году, недавно оправдали. Пострадавшая же рассказала подробности произошедшего.

Дознавательница из Уфы сообщила, что перед тем как совершить насилие, коллеги посадили ее в служебный автомобиль и увезли. Но сначала они ей приказали явиться, и, по словам пострадавшей, она никак не могла не подчиниться приказу вышестоящего руководства.

Сотрудница правоохранительных органов сообщила, что своих коллег она не боялась, потому что они являлись знакомыми ее отца и не могли причинить ей вреда. Однако когда она стала понимать, что все заходит слишком далеко, и попыталась уйти, ее просто не отпустили. Об этом сообщает телеканал "360".

В 2018 году сотрудники правоохранительных органов из Уфы в шумной компании отмечали профессиональный праздник. Некоторое время спустя 23-летняя дознавательница обвинила трех начальников в изнасиловании на рабочем месте, однако кроме своих показаний никаких доказательств представить не смогла.

Одному из офицеров дали семь лет тюрьмы, двум другим — шесть. Однако в июне этого года двух мужчин оправдали, а офицеру уменьшили срок заключения до четырех лет. Вина мужчин не была доказана.