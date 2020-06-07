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19:54   7 Июня 2020
Общество

Путин отметил потенциал Карелии накануне 100-летнего юбилея республики

Путин отметил потенциал Карелии накануне 100-летнего юбилея республики

Глава государства Владимир Путин отметил значительный потенциал развития Карелии и отметил важность комфорта жизни в республике. Телеграмму с поздравлением президента накануне праздника опубликовали на сайте российского правительства.

Путин назвал экономическую, туристическую и социальную сферы приоритетными направлениями развития Карелии. Кроме того, президент призвал уделить внимание улучшению качества жизни жителей республики. Глава государства отдельно поблагодарил проживающих в Карелии ветеранов войны.

Российский президент предложил внести поправки в Конституцию РФ в ходе своего послания к Федеральному собранию 15 января. Среди подготовленных правительством дополнений значится, в том числе, закрепление в Основном законе адресной соцподдержки для россиян. Всенародное голосование состоится 1 июля.

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Автор: Василий Пименов
#карелия #путин #поправки #конституция

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