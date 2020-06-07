Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин отметил потенциал Карелии накануне 100-летнего юбилея республики

Путин отметил потенциал Карелии накануне 100-летнего юбилея республики

 Захарова назвала причину массовых беспорядков в американских городах

Захарова назвала причину массовых беспорядков в американских городах
Климкин назвал три условия "возвращения" Крыма и Донбасса

Климкин назвал три условия "возвращения" Крыма и Донбасса

 Ищенко: Киев рассчитывает перейти к будапештскому формату для оккупации Донбасса

Ищенко: Киев рассчитывает перейти к будапештскому формату для оккупации Донбасса
Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

 США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса
Путин отметил потенциал Карелии накануне 100-летнего юбилея республики

Путин отметил потенциал Карелии накануне 100-летнего юбилея республики

 Захарова назвала причину массовых беспорядков в американских городах

Захарова назвала причину массовых беспорядков в американских городах
Климкин назвал три условия "возвращения" Крыма и Донбасса

Климкин назвал три условия "возвращения" Крыма и Донбасса

 Ищенко: Киев рассчитывает перейти к будапештскому формату для оккупации Донбасса

Ищенко: Киев рассчитывает перейти к будапештскому формату для оккупации Донбасса
Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

 США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса
19:50   7 Июня 2020
Политика

Глава парламента Египта: вторжение Турции в Ливию угрожает арабской нацбезопасности

Глава парламента Египта: вторжение Турции в Ливию угрожает арабской нацбезопасности

Председатель египетского парламента Али Абдель Аль предупредил, что вмешательство Анкары во внутренние дела Ливии угрожает арабской национальной безопасности. 

Глава правительства осудил "нападение" Турции и добавил, что Каир не станет бездействовать и подготовит жесткий ответ на любую угрозу, передает в воскресенье ФАН.

Али Абдель Аль напомнил, что египетская армия — одна из самых сильных в мире, поэтому его страна не останется "со связанными руками" при защите Ливии. 

Добавим, что Анкара активно поддерживает террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Главарь организации — Файез Саррадж — не раз был уличен в связях с боевиками.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#турция #ливия #каир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...