Глава парламента Египта: вторжение Турции в Ливию угрожает арабской нацбезопасности

Председатель египетского парламента Али Абдель Аль предупредил, что вмешательство Анкары во внутренние дела Ливии угрожает арабской национальной безопасности.

Глава правительства осудил "нападение" Турции и добавил, что Каир не станет бездействовать и подготовит жесткий ответ на любую угрозу, передает в воскресенье ФАН.

Али Абдель Аль напомнил, что египетская армия — одна из самых сильных в мире, поэтому его страна не останется "со связанными руками" при защите Ливии.

Добавим, что Анкара активно поддерживает террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Главарь организации — Файез Саррадж — не раз был уличен в связях с боевиками.