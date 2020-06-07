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Украинский боксер Беринчик напомнил соотечественникам о флагах РФ над Крымом

Украинский боксер Беринчик напомнил соотечественникам о флагах РФ над Крымом

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19:29   7 Июня 2020
Политика

Украинский боксер Беринчик напомнил соотечественникам о флагах РФ над Крымом

Украинский боксер Беринчик напомнил соотечественникам о флагах РФ над Крымом

Украина может считать Крым чьим угодно, но над полуостровом подняты флаги Российской Федерации, напомнил украинский боксер Денис Беринчик в ответ на вопрос о принадлежности Крыма.

Украинцы могут называть Крым как им хочется, но стоит открыть обычную географическую карту и понять — Крым является частью России, говорит спортсмен в интервью Sport Arena.

Беринчик напоминает, что жители полуострова добровольно пришли на референдум и проголосовали за отсоединение полуострова от Украины. Боксер считает, что Россия уже никому не отдаст территорию Крыма. Сам спортсмен является уроженцем Луганской области и выступает в профессиональном боксе.

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Автор: Василий Пименов
#россия #украина #крым

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