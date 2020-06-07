Захарова: США требуют от Германии разорвать с Россией связи в энергетике

Американский посол Ричард Гренелл каждый день оказывал колоссальное давление на власти Германии по энергетическим вопросам, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Звучат постоянные угрозы и требования отказаться от сотрудничества с РФ в сфере энергетики, несмотря на его выгоду для ФРГ. Также делаются попытки переориентировать эту страну на энергоносители из США, отметила Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Гренелл, проработавший на должности посла в Берлине около двух лет, ушел в отставку 2 июня. Его неоднократно упрекали во вмешательстве во внутренние дела страны. Так, в прошлом январе дипломат разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения Вашингтоном санкций из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток — 2". Законопроект об ограничительных мерах уже внесен в сенат США. Он предлагает ограничения против страховых компаний судов, работающих на прокладке труб.