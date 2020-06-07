Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Захарова назвала причину массовых беспорядков в американских городах

Захарова назвала причину массовых беспорядков в американских городах

 Оставшихся в Кишиневе во время пандемии россиян вернут домой

Оставшихся в Кишиневе во время пандемии россиян вернут домой
Украинский боксер Беринчик напомнил соотечественникам о флагах РФ над Крымом

Украинский боксер Беринчик напомнил соотечественникам о флагах РФ над Крымом

 The Times: польский «независимый канал» на Балткосе нарушит экосистему ЕС

The Times: польский «независимый канал» на Балткосе нарушит экосистему ЕС
Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

 США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса
Захарова назвала причину массовых беспорядков в американских городах

Захарова назвала причину массовых беспорядков в американских городах

 Оставшихся в Кишиневе во время пандемии россиян вернут домой

Оставшихся в Кишиневе во время пандемии россиян вернут домой
Украинский боксер Беринчик напомнил соотечественникам о флагах РФ над Крымом

Украинский боксер Беринчик напомнил соотечественникам о флагах РФ над Крымом

 The Times: польский «независимый канал» на Балткосе нарушит экосистему ЕС

The Times: польский «независимый канал» на Балткосе нарушит экосистему ЕС
Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

 США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса
19:10   7 Июня 2020
Экономика

Bloomberg сообщил о повышении цен на экспорт саудовской нефти

Bloomberg сообщил о повышении цен на экспорт саудовской нефти

Поставки нефти из Саудовской Аравии на азиатские рынки в июле подорожают в среднем на 5,6–7,3 доллара за баррель.

Эту информацию распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на список расценок национальной нефтяной компании Saudi Aramco, обновленный после заседания министров ОПЕК+ 6 июня. Эксперты прогнозировали более умеренный рост расценок — примерно на 4 доллара при скидках от 0,8 до 1,9 доллара за баррель.

Участники сделки ОПЕК+ договорились о стопроцентном соблюдении предыдущих договоренностей по самому масштабному в истории уровню сокращения нефтедобычи до конца июля. Те, кто нарушил условия в мае, должны компенсировать недостающее объемы до октября. Глава Минэнерго РФ Александр Новак, комментируя итоги переговоров, заявил, что худший период на мировом рынке углеводородов завершился. По его словам, в текущем году добыча нефти в России составит около 510–520 млн тонн. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#нефть #саудовская аравия #bloomberg #поставки нефти #saudi aramco

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...