Bloomberg сообщил о повышении цен на экспорт саудовской нефти

Поставки нефти из Саудовской Аравии на азиатские рынки в июле подорожают в среднем на 5,6–7,3 доллара за баррель.

Эту информацию распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на список расценок национальной нефтяной компании Saudi Aramco, обновленный после заседания министров ОПЕК+ 6 июня. Эксперты прогнозировали более умеренный рост расценок — примерно на 4 доллара при скидках от 0,8 до 1,9 доллара за баррель.

Участники сделки ОПЕК+ договорились о стопроцентном соблюдении предыдущих договоренностей по самому масштабному в истории уровню сокращения нефтедобычи до конца июля. Те, кто нарушил условия в мае, должны компенсировать недостающее объемы до октября. Глава Минэнерго РФ Александр Новак, комментируя итоги переговоров, заявил, что худший период на мировом рынке углеводородов завершился. По его словам, в текущем году добыча нефти в России составит около 510–520 млн тонн.