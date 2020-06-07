Захарова назвала причину массовых беспорядков в американских городах

Соединенные Штаты столкнулись с последствиями тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

США посеяли хаос. Сейчас они получают то, что посеяли, отметила Мария Захарова. Пандемия коронавируса пролила свет на некоторые системные проблемы внутренней западной повестки, считает официальный представитель российского МИД. Речь идет о здравоохранении, отсутствии единства и социокультурных проблемах, добавила Захарова.

Масштабы бедствия, с которыми столкнулись Соединенные Штаты, скрыть невозможно. Однако Вашингтон всеми силами пытается переключить внимание международного сообщества, отметила Мария Захарова. Причиной массовых беспорядков в США стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда.