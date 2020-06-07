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18:37   7 Июня 2020
Экономика

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии может быть увеличен

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии может быть увеличен

Рабочая группа Российской трехсторонней комиссии рассмотрит вопрос об увеличении периода пенсионной выплаты на следующий год в среду, 10 июня.

Период выплаты накопительной пенсии может быть увлечен до 264 месяцев, что больше установленного в 2020 году на 6 месяцев. Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, продолжительность ожидаемого периода пенсионной выплаты рассчитана, исходя из статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

Обязательную ежегодную индексацию пенсий предлагается закрепить в Конституции России. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что голосование по поправкам в Основной закон пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно.

 

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Автор: Илья Романович
#минэкономразвития #пенсия #пенсионный фонд #выплата #накопления

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