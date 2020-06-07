Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии может быть увеличен

Рабочая группа Российской трехсторонней комиссии рассмотрит вопрос об увеличении периода пенсионной выплаты на следующий год в среду, 10 июня.

Период выплаты накопительной пенсии может быть увлечен до 264 месяцев, что больше установленного в 2020 году на 6 месяцев. Согласно тексту пояснительной записки к законопроекту, продолжительность ожидаемого периода пенсионной выплаты рассчитана, исходя из статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

Обязательную ежегодную индексацию пенсий предлагается закрепить в Конституции России. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что голосование по поправкам в Основной закон пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно.