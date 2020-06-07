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18:20   7 Июня 2020
Политика

Зюганов подтвердил исключение депутата Мосгордумы из КПРФ

Зюганов подтвердил исключение депутата Мосгордумы из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ, однако она имеет право оспорить это решение, заявил член фракции КПРФ Леонид Зюганов.

По его словам, большинство членов партии проголосовали за исключение Шуваловой, десять человек высказались "против", двое воздержались. Шувалова может подать апелляцию и принять решение по замечаниям, которые к ней имеются, пишет РИА Новости. Допускается возможность, что однажды Шувалову восстановят в партии, уточнил Зюганов.

Сообщалось, что некоторых членов КПРФ собирались вызвать на кадровую комиссию после резких оскорблений в сторону руководства партии. Позднее Шувалова рассказала, что ушла из КПРФ, но осталась в Мосгордуме.

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Автор: Ирина Большунова
#зюганов #кпрф #мосгордума #шувалова

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