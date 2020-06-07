The Times: польский «независимый канал» на Балткосе нарушит экосистему ЕС

Польша строит стратегический канал, ведущий в Балтийское море, несмотря на возражения активистов-экологов. На такой шаг Варшава пошла, чтобы ей больше не пользоваться проливом, который контролирует Россия. Об этом пишет The Times.

Авторы статьи напоминают, что Балтийская коса перекрывает выход в открытое море для восточной части Польши. Кораблям приходится проходить через Балтийский пролив. Он находится в России — на территории Калининградской области. Отмечается, что к месту работ уже стянули тяжелую технику. С ее помощью поляки создадут искусственный канал длиной в 1,3 километра через косу.

Также в Калининградском заливе появится искусственный остров и сооружения для защиты берега гавани.

Проект был предложен после того, как в 2006 году Россия перекрыла морскую границу с Польшей, пишут журналисты. Передвижение судов в Калининградском заливе было ограничено до 2009 года. С тех стоимость проекта выросла вдвое и достигла 400 миллионов долларов. В статье говорится, что польское руководство пытается представить его как объект, который имеет значение для нацбезопасности страны.

По словам польского министра, «после аннексии Крыма Россией» страна настаивает на увеличении численности контингента НАТО на ее территории, а «эффективность инвестиций [в этот канал] заново не просчитывалась».

Глава порта Эльблонг Аркадиуш Зглински заявил, что Россия может в любой момент снова перекрыть границу.

«Нам необходимо лишить их инструментов эмоционального шантажа», — приводит газета его слова

Активисты-экологи пожаловались в природоохранные органы, но вынесение решения откладывался уже семь раз, говорится в материале. По данным издания, строить канал закончат к концу 2022 года. Официальный представитель министерства транспорта Польши сообщил, что проект имеет огромное значение для всей страны.

Энтузиасты рассчитывают, что короткий путь в гавань и новая инфраструктура привлечет больше различных судов в порт Эльблонг, который сейчас работает лишь на 6,5% от своих возможностей.