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18:06   7 Июня 2020
Политика

Сирийские СМИ сообщили о прибытии военной колонны США в Хасаку

Сирийские СМИ сообщили о прибытии военной колонны США в Хасаку

Колонна тяжелой техники преодолела границу Ирана и Сирии, въехав в провинцию Хасака, сообщили журналисты агентства САНА.

Журналисты из САР сообщили, что в Хасаку въехало не менее 50 машин, загруженных стройматериалами, а также цистернами с горючей жидкостью. Согласно представленной информации, колонна направляется на северо-восток страны. 

Военные из США продолжают незаконно находиться в восточных провинциях САР. Они добывают, а затем вывозят нефть, принадлежащую сирийцам. Продают ее уже в Ираке. В рамках реализации мер по укреплению сирийской границы военные из РФ расположились в районе населенного пункта Сималька.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #сирия #нефть #военные #хасака

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