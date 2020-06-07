Сирийские СМИ сообщили о прибытии военной колонны США в Хасаку

Колонна тяжелой техники преодолела границу Ирана и Сирии, въехав в провинцию Хасака, сообщили журналисты агентства САНА.

Журналисты из САР сообщили, что в Хасаку въехало не менее 50 машин, загруженных стройматериалами, а также цистернами с горючей жидкостью. Согласно представленной информации, колонна направляется на северо-восток страны.

Военные из США продолжают незаконно находиться в восточных провинциях САР. Они добывают, а затем вывозят нефть, принадлежащую сирийцам. Продают ее уже в Ираке. В рамках реализации мер по укреплению сирийской границы военные из РФ расположились в районе населенного пункта Сималька.