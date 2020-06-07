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Украинский боксер Беринчик напомнил соотечественникам о флагах РФ над Крымом

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18:03   7 Июня 2020
Политика

RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com за публичные оскорбления

RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com за публичные оскорбления

Телеканал RT подал иск в суд о защите деловой репутации на блогера Алексея Навального, юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) Любовь Соболь и издание Znak.com.

Иск пока оставили без движения, потому что в нем не указаны необходимые данные об ответчиках. Недостающую информацию истец может предоставить в течение месяца. Подробнее с иском можно ознакомиться в базе данных Арбитражного суда Москвы.

Навальный назвал людей, которые записывали ролик для RT про поправки к Конституции РФ, "предателями" и "позором страны". Это же мнение поддержал и Znak.com — антироссийское издание. Блогер также оскорбил и президента Лиги здоровья нации кардиохирурга Лео Бокерию. На его защиту тут же встали коллеги и пациенты, которые были возмущены таким отношением Навального к известному врачу, который спас множество жизней.

На этом поток хамства со стороны Навального не прекратился. Блогер с оскорблениями обрушился на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который поддержал поправки к Конституции. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло обратился в СК РФ и призвал привлечь Навального к ответственности за оскорбление ветерана.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #навальный #соболь

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