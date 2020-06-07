Оставшихся в Кишиневе во время пандемии россиян вернут домой

Спецрейс авиакомпании Fly One Moldova доставит чартерным рейсом из Кишинева в Москву 63 россиян 7 июня, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Молдавии Виталий Богданов.

Самолет уже вылетел из Кишинева. На борту находится 85 человек, 63 из них — граждане Российской Федерации. Остальные 22 человека — граждане Молдавии и Украины, передают слова Богданова РИА Новости. Начиная с 17 марта было организовано 11 специальный рейсов, при помощи которых пределы республики покинуло 1596 граждан.

Воздушные границы между странами оказались закрыты еще в конце марта. Причиной стала сложившаяся эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией коронавирусной инфекции. Перелеты разрешены только грузовым бортам и спецрейсам, при помощи которых люди возвращаются домой. Актуальную информацию о борьбе с COVID-19 следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.