Навального, Рашкина и рептилоидов заподозрили в исключении Шуваловой из КПРФ

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова покинула партию КПРФ по воле пленума столичного горкома. В воскресенье, 7 июня, большинство участников проголосовали за ее исключение, десять человек высказались против, двое воздержались.

В комментарии «Политике Сегодня» Шувалова объяснила решение сопартийцев своей непримиримой позицией по московскому бюджету, которая противоречит партийной дисциплине и заверила, что не знает, кто был инициатором исключения.

«В чем причина? Мне должны дать документ, там будет все написано. Им не нравится, как я голосую. Основная причина – то, что я не проголосовала за буржуазный бюджет. Бюджет ограбления народа, так я его называю. Партия посчитала, что такие люди, как я … точнее, это сделала верхушка. Это не партия. В партии замечательные люди, я с ними конструктивно работаю», — объяснила депутат.

Шувалова допустила, что организатор пленума — лидер московской ячейки КПРФ Валерий Рашкин — не был единоличным инициатором кадрового решения.

« Документально меня исключил МГК КПРФ. Возглавляет его Валерий Федорович Рашкин. Я вам просто даю факты. А кто, чего, что... Кто за ним стоит? Хотел бы, он бы это спустил. Я не знаю <…> Я не знаю, кто ему дал указания. Зачем я буду вам врать», — сказала Шувалова.

Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов в беседе с ПС усомнился, что решение об исключении Шуваловой принималось под давлением на главу столичного крыла КПРФ.

«Кто ее еще мог уволить, рептилоиды что ли? В Московском горокоме все решает Рашкин и его компания. Пусть она себе сочиняет, что угодно. У нас достаточная автономия у коммунистов для того, чтобы делать, то что они делают», — сказал эксперт.

Действия Шуваловой противоречили идеологии КПРФ, заметил политолог Владимир Шаповалов. В конце прошлого года депутат вышла из столичного отделения партии после скандала из-за приглашения Алексея Навального на круглый стол в Мосгордуму. Несогласованное со столичным крылом КПРФ мероприятие в итоге отменили.

При этом Рашкин не слишком далек от позиции Навального, заметил политолог.

На выборах в Мосгордуму 2019 года он, и другие члены МГК КПРФ нашли поддержку его в лице. В рамках стратегии «Умного голосования» Навальный призывал голосовать за коммунистов в 35 из 45 округов Москвы. В ноябре, по данным Telegram-канала «Кремлевская прачка», Рашкин встречался с блогером в гостинице «Националь».

Такая позиция идет вразрез с центральным отделением партии во главе с Геннадием Зюгановым. Эксперт допускает, что избавившись от Шуваловой, Рашкин показывает лояльность перед высшим руководством КПРФ.

«Возможно, решение принималось коллегиально, не только при участии Рашкина, но и федерального крыла КПРФ. Сбросив балласт в виде Шуваловой, Рашкин показал лояльность перед центральным отделением партии, и непричастность к заигрываниям с Навальным. Хотя мы все знаем, что это не так. Он отводит от себя подозрения и показывает, что его позиция не схожа с ее»,— объясняет эксперт.

Занимая схожие с Рашкиным политические позиции, Шувалова по сути была его конкурентом, заметил Шаповалов. Ее исключение из рядов партии политолог связывает с попытками Рашкина утвердиться в качестве лидера московской ячейки.