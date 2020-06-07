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17:57   7 Июня 2020
Общество

Санатории и непродовольственные магазины Алтайского края возобновят работу

Санатории и непродовольственные магазины Алтайского края возобновят работу

Непродовольственные магазины могут возобновить работу, а здравницы Алтайского края принять туристов из других городов в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте краевого правительства.

Санатории смогут открыться для туристов при условии соблюдения обязательных мер по нераспространению нового типа пневмонии, уточняется в распоряжении властей. Также работу могут возобновить парикмахерские и салоны красоты. Жителям региона разрешили заниматься спортом на улице в группах до двух человек, при этом ношение защитных масок остается обязательным.

Врачи Алтайского края подтвердили 2,3 тыс.случаев коронавируса в регионе. Более тысячи пациентов вылечились от нового типа коронавируса в краевых больницах. Следить за течением коронавирусной инфекции в РФ можно на специальном правительственном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#алтайский край #санатории #самоизоляция

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