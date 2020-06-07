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 Санатории и непродовольственные магазины Алтайского края возобновят работу

Санатории и непродовольственные магазины Алтайского края возобновят работу
Сирийские СМИ сообщили о прибытии военной колонны США в Хасаку

Сирийские СМИ сообщили о прибытии военной колонны США в Хасаку

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17:50   7 Июня 2020
Общество

Американцы считают, что власти не контролируют ситуацию в стране

Американцы считают, что власти не контролируют ситуацию в стране

Ситуация в Соединенных Штатах после смерти афроамериканца в Миннеаполисе выходит из-под контроля. Так считает большая часть населения страны.

Телеканал NBC и The Wall Street Journal провели опрос среди граждан страны по поводу происходящих событий. Оказалось, около 80% опрошенных считают, что ситуация не контролируется властями.

Половина сторонников Республиканской партии заявила, что беспорядки и связанные с ними последствия их беспокоят больше, чем обстоятельства гибели Джорджа Флойда. 

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Автор: Илья Романович
#сша #опрос #беспорядки

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