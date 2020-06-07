КПРФ использует "референдум" для провокаций против голосования о поправках в Конституцию

Перед голосованием по поправкам к Конституции коммунисты задумали новую провокацию. Руководство КПРФ сообщило о планах провести "народный референдум" по своим идеям в рамках реформирования основного закона.

Сама процедура голосования по "коммунистическим поправкам" нацелена только на привлечение внимания к партийной деятельности КПРФ. В недалеком будущем в России пройдут выборы в Госдуму, поэтому очевидно, что коммунисты решат попытаться выбиться за пределы электорального ядра, пишет Федеральное агентство новостей.

В минувший четверг на заседании президиума ЦК КПРФ коммунисты заявили, что хотят провести собственный "народный референдум", на который вынесут 15 предложений по изменениям в Конституцию. Сама инициатива по проведению голосования связана с тем, что руководство компартии не согласно с предложенными в настоящий момент поправками.

"Новая версия Конституции не решит тех проблем, ради которых затевалась реформа. Наша задача в том, чтобы выйти на полноценную реформу", — комментирует планы коммунистов депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Эксперты уверены, что именно это событие выступает в качестве катализатора для инициатив КПРФ. Данным "референдумом" компартия воспользуется для того, чтобы привлечь внимание новых потенциальных избирателей.

Как считает вице-президент РАПК Виталий Сергеев, коммунисты знают, что их референдум не будет иметь никакого юридического значения, это просто элемент политического пиара, результатом которого должно стать получение коммунистами большего количества мест в нижней палате Федерального собрания.

С учетом того, что руководство КПРФ поделилось своими планами по "конституционному плебисциту" недавно, а реальное голосование запланировано на 25 июня, коммунисты должны приложить немалые усилия по рекламе своих сомнительных инициатив.