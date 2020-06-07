Бредихин не исключил уличных провокаций в России со стороны оппозиции в период пандемии

Организаторов незаконных акций следует привлекать к уголовному наказанию, заявил российский политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин.

Протесты охватили не только США, но и Великобританию. Демонстранты, собравшиеся на Парламентской площади в центре Лондона, бросали в полицию камни и бутылки. Британские власти обеспокоены эпидемиологической ситуацией. Скопления людей могут привести к стремительному распространению коронавируса.

Провокации возможны и в России, отметил главный редактор научного журнала "Архонт", научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. Подобная активность может усилиться в преддверии голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил собеседник издания "ПолитРоссия".

"Либералам выгоден любой повод, чтобы вывести людей на улицы. Сейчас, накануне референдума по поправкам к Конституции, они могут спровоцировать ряд несогласованных акций, невзирая на эпидемиологическую обстановку и режим самоизоляции", — отметил Антон Бредихин.

В законодательство следует внести коррективы, регламентирующие проведение митингов, убежден главред "Архонта". Так будет лучше для всей страны. Закон должен пресекать любые несогласованные акции, считает Бредихин. Административными мерами ограничиваться нельзя. Важно, чтобы те, кто не имеет к действиям провокаторов никакого отношения, не пострадали. Роли тех, кто принимает участие в акциях, следует строго разграничивать, резюмировал Бредихин.