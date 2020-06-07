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Оставшихся в Кишиневе во время пандемии россиян вернут домой

 Санатории и непродовольственные магазины Алтайского края возобновят работу

Санатории и непродовольственные магазины Алтайского края возобновят работу
Сирийские СМИ сообщили о прибытии военной колонны США в Хасаку

Сирийские СМИ сообщили о прибытии военной колонны США в Хасаку

 RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com за публичные оскорбления

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17:27   7 Июня 2020
Политика

Шарий напомнил об уголовном прошлом погибшего афроамериканца Флойда

Шарий напомнил об уголовном прошлом погибшего афроамериканца Флойда

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий жестко высказался об афроамериканце Джордже Флойде, который погиб от действий полицейского.

Смерть мужчины и превышение полномочий полиции спровоцировали митинги против расовой дискриминации в США и Европе. Шарий в Twitter написал, что Флойд, которого так усердно оплакивает мир, был судим за вооруженное ограбление, во время которого приставил пистолет к животу беременной женщины.Об этом сообщает ФАН.

Президент США Дональд Трамп назвал митинги в Америке "домашним терроризмом". Для подавления беспорядков власти привлекали Национальную гвардию.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #украина #шарий

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