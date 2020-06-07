Шарий напомнил об уголовном прошлом погибшего афроамериканца Флойда

Украинский журналист и блогер Анатолий Шарий жестко высказался об афроамериканце Джордже Флойде, который погиб от действий полицейского.

Смерть мужчины и превышение полномочий полиции спровоцировали митинги против расовой дискриминации в США и Европе. Шарий в Twitter написал, что Флойд, которого так усердно оплакивает мир, был судим за вооруженное ограбление, во время которого приставил пистолет к животу беременной женщины.Об этом сообщает ФАН.

Президент США Дональд Трамп назвал митинги в Америке "домашним терроризмом". Для подавления беспорядков власти привлекали Национальную гвардию.