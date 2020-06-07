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17:11   7 Июня 2020
Армия

Западные СМИ продолжают публиковать фейки против РФ в Ливии, прикрывая вторжение Турции

Западные СМИ продолжают публиковать фейки против РФ в Ливии, прикрывая вторжение Турции

Запад пытается отвлечь внимание мировой общественности от турецкой интервенции в Ливию при помощи фейков о ЧВК "Вагнера", пишут СМИ.

Журналисты издания Reuters запустили очередной вброс о якобы "присутствии" ЧВК "Вагнера" на ливийской территории, основанный на сомнительной информации от неустановленных источников, передает ФАН.

Россия якобы "набирает" наемников в Сирии, утверждают авторы Reuters. Никаких доказательств зарубежное издание не предъявило, сославшись на сирийские оппозиционные ресурсы. Авторы материала сами признали, что официальных комментариев по этому вопросу у них нет, что лишь подтверждает голословность подобных заявлений, не вызывающих доверия.

Турция же продолжает оказывать поддержку террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, поставляя вооружение, беспилотники, технику и сирийских наемников. Подобные вбросы, по всей видимости, призваны отвлечь мир от неприкрытого вмешательства Турции в дела Ливии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #турция #ливия #вброс #фейк #пнс

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