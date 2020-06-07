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17:02   7 Июня 2020
Общество

Рэпер NILETTO: поправки к Конституции защитят детей от однополых родителей

Рэпер NILETTO: поправки к Конституции защитят детей от однополых родителей

Голосовать за поправки в Конституцию призвал всех россиян рэп-исполнитель NILETTO (Данил Прытков).

Утвердить изменения в Основной закон страны важно в том числе потому, что это даст гарантии защиты детей от усыновления представителями ЛГБТ-сообщества, отметил NILETTO.

Всероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Предложенные поправки нацелены на сохранение таких традиционных институтов, как семья, материнство, отцовство, детство, брак между мужчиной и женщиной. Принцип достойного воспитания детей, их всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития декларируется как важнейший приоритет государственной политики. В числе прочего власти берут на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Социолог Марк Регнерус из Остинского отделения Техасского университета США ранее подтвердил, что воспитанные в гомосексуальных семьях дети испытывают трудности с социальной адаптацией, а также более склонны к планированию суицида.

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Автор: Борис Нестеров
#дети #геи #лгбт #конституция рф

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