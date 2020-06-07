Манукян: цензура Facebook является вмешательством в политику суверенных стран

Российский блогер Вадим Манукян считает политику социальной сети Facebook вмешательством во внутренние дела суверенных государств.

Администрация социальной сети сейчас обсуждает возможность изменения правил, касающихся сообщений о применении сил властями и проведении выборов. Глава Facebook Марк Цукерберг сообщил, что часть сотрудников компании возмущены отсутствием реакции соцсети на оскорбительные, по их мнению, публикации президента США Дональда Трампа, пишет Nation News.

Цукерберг допускает вероятность введения дополнительных ограничений в случае чрезвычайных ситуаций. Записи, связанные с выборами, могут быть изменены. Для публикаций, не устраивающих администрацию компании, "могут быть альтернативы лучше, чем удаление", отметил глава Facebook.

Каждая страна имеет право проводить суверенную политику, касающуюся выборов и мероприятий, связанных с акциями, считает Манукян. По его словам, Facebook этим заявлением пытается "грозить" независимым странам. Манукян добавил, что измененная политика соцсети, в частности, будет направлена на Россию, где в ближайшее время проведут всенародное голосование.