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Решетников рассказал об интересе предприятий к кредитованию под 2%

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16:17   7 Июня 2020
Экономика

Решетников рассказал об интересе предприятий к кредитованию под 2%

Решетников рассказал об интересе предприятий к кредитованию под 2%

Кредитная программа поддержки занятости предприятий, которая запущена 1 июня, уже заполнена на 30%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Условия программы рассчитаны на организации из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Сумма кредита составляет один МРОТ для каждого сотрудника организации, ставка равна 2%, остальную сумму субсидирует государство.

Глава МЭР отметил, что предприятия заинтересованы в предоставлении кредитования, за 7 дней от старта программы 30% лимита уже заполнено. Решетников уверен, что организации таким образом действуют в интересах сохранения занятости.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что с 25 июня по 1 июля текущего года пройдет голосование по поправкам в Конституцию. В Основном законе предлагается закрепить, в частности, ответственность государства за права трудящихся.

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Автор: Борис Нестеров
#кредит #господдержка #решетников

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