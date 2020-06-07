Решетников рассказал об интересе предприятий к кредитованию под 2%

Кредитная программа поддержки занятости предприятий, которая запущена 1 июня, уже заполнена на 30%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Условия программы рассчитаны на организации из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Сумма кредита составляет один МРОТ для каждого сотрудника организации, ставка равна 2%, остальную сумму субсидирует государство.

Глава МЭР отметил, что предприятия заинтересованы в предоставлении кредитования, за 7 дней от старта программы 30% лимита уже заполнено. Решетников уверен, что организации таким образом действуют в интересах сохранения занятости.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что с 25 июня по 1 июля текущего года пройдет голосование по поправкам в Конституцию. В Основном законе предлагается закрепить, в частности, ответственность государства за права трудящихся.