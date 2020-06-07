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16:07   7 Июня 2020
Общество

Блохин опроверг причастность Москвы к массовым беспорядкам в США

Блохин опроверг причастность Москвы к массовым беспорядкам в США

Массовые беспорядки начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Представители Запада пытаются уличить Россию в причастности к беспорядкам, однако обоснований для этого у американской стороны нет.

США выбрали такой курс в отношении РФ, чтобы отвлечь внимание общественности от собственных проблем, уверен ведущий научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, всего 17 процентов американцев доверяют действующему правительству США.

"Это самый низкий показатель за последние 70 лет", — особо подчеркнул Блохин  в беседе с корреспондентом "Экономики сегодня".

Ряд российских экспертов считает, что США ведет антироссийскую политику, поскольку Россия является одним из самых сильных конкурентов Соединенных Штатов на международной арене. Внутренние проблемы США особенно обострились с приходом пандемии коронавируса.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #беспорядки #митинги

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