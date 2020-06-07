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16:03   7 Июня 2020
Общество

Колташов: "солидарность поколений" в поправках к Конституции сохранит пенсионную систему

Колташов: "солидарность поколений" в поправках к Конституции сохранит пенсионную систему

Одна из предлагаемых поправок к Конституции РФ включает понятие "солидарности поколений". Согласно ему, выплата пенсий должна идти из текущих поступлений. Этот принцип не поставит пожилых под удар, уверен экономист Василий Колташов.

Предстоящее всенародное голосование по поправкам к Конституции РФ с каждым днем все ближе. Обсуждение предлагаемых властями новых норм все чаще появляется в различных СМИ. Равнодушных мало. Это и неудивительно, ведь поправки затрагивают самые разные аспекты жизни населения страны. Одна из них касается пенсионного обеспечения. 

Особенности этого пункта поправок "ПолитЭксперту" прокомментировал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. 

По его словам, принцип "солидарности поколений", заложенный в основу этого пункта поправок, гарантирует сохранение пенсионной системы в РФ.

"Система солидарности поколений хороша тем, что предполагает выплату пенсий из текущих поступлений. Такой принцип не ставит пенсионеров под удар, например, девальваций, биржевых падений, коллапса компаний, в бумаги которых могли бы вкладываться пенсионные накопления", — сказал эксперт.

Каждый гражданин, напомнил Колташов, должен получать в старости государственную поддержку. Поправки в Основной закон этому способствуют.

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Автор: Юлия Яковлева
#поправки #конституция #колташов

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