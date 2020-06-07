Вассерман объяснил, кто раскачивает протесты в США

Американские демократы активно влияют на массовые беспорядки в США, чтобы добиться максимально возможного снижения рейтингов президента Дональда Трампа. Такое мнение в своем блоге на сайте телеканала РЕН.ТВ высказал политический консультант, публицист и журналист Анатолий Вассерман.

В США «демократией» сейчас называют засилье меньшинств без учета интересов большинства, а не наоборот, считает автор. Ранее в сети появился ролик, на котором блогер бродит по улицам и предлагает встречным белым на коленях извиняться за все зло, что в прошлом причинено темнокожим людям, пишет Вассерман.

«Сейчас, в ходе акций протеста по поводу убийства негра белым полицейским, многие белые, включая полицейских, добровольно или по настоянию других протестующих ведут себя так же, как в недавнем ролике», — убежден публицист.

Вассерман напомнил, что участники Майдана таким же образом ставили на колени правоохранителей и других госслужащих, требуя извинений за «неукраинский» образ мысли. На другом ролике несколько белых в качестве извинения перед темнокожими целуют обувь черных участников протеста. Он убежден: видео — постановка с целью еще разжигания в США протестных настроений.

«Мятежу всегда нужны новые эмоциональные поводы, чтобы не снижать накал. Помните, как во время украинского Майдана тоже всё время повышали градус насилия?», — задается риторическим вопросом публицист.

Вассерман напомнил, что кандидат в президента США Джозеф Байден выброшен на помойку украинскими записями телефонных переговоров. План глобалистов провалился. И вдруг появятся вопиющий видеоролик: белый полицейский десять убивает несчастного чернокожего, пишет автор.

Цель идущих протестов и беспорядков, организованных и поддерживаемых американскими демократами — максимально возможное снижение рейтингов Трампа для получения демократами хоть каких-то шансов на будущих выборах, убежден Вассерман.