МИД РФ заявил о серьезном масштабе проблем с расизмом в США

Масштаб проблем с расизмом в США уже невозможно скрыть. Однако Вашингтон постарается переключить внимание мировой общественности, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Уже вторую неделю в США продолжаются протесты, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению американских властей, накал страстей снижается. Правоохранительные органы меньше задерживают людей. А в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско отменили комендантский час.