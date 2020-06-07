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15:32   7 Июня 2020
Экономика

Аналитик ждет снижения цен на ряд товаров в связи с пандемией

Аналитик ждет снижения цен на ряд товаров в связи с пандемией

Пандемия коронавирусной инфекции не вызовет повышение цен на продукты в России. Вероятно, торговые сети буду снижать стоимость продукции, сообщил журналистам финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин.

Фактор коронавируса оказывает влияние на розничную торговлю, однако маловероятен исход, при котором цены в российских магазинах начнут расти. Мировая рецессия изменила уровень покупательской способности россиян, поэтому ритейл не станет повышать цены в попытке восстановить доходность. Об этом эксперт Виталий Калугин сообщил изданию URA.ru.

Наиболее вероятен противоположный эффект — цены на продукты начнут снижаться, этот процесс будет фиксироваться в коридоре от 1% до 2%. Способствует этому и укрепление курса рубля, который показывает положительную динамику в течение последних торгов. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #торговля #продовольствие #коронавирус

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