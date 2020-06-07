Пентагон поручил Нацгвардии США контролировать протесты при помощи вертолетов

Пентагон поручил Национальной гвардии Соединенных Штатов обеспечить полный контроль массовых беспорядков при помощи вертолетов. Об этом пишет издание The New York Times.

На этой неделе боевые вертолеты Нацгвардии уже пролетели над толпами протестующих, пытаясь разогнать их с воздуха и посеять панику. На одном из вертолетов была изображена символика медицинской помощи, что правозащитники сочли недопустимым при применении насилия, пишет РИА Новости.

Как отмечается, мера с вертолетами будет принята Пентагоном в том случае, если военным Нацгвардии не удастся решить этот вопрос самостоятельно. Их присутствие в Вашингтоне будет усилено.