Соловьев поставил на место американского журналиста в дискуссии о беспорядках в США

Заявление американского журналиста Стефана Эберта о так называемом жесте примирения властей США с участниками беспорядков, когда силовики и политики становятся на колено, жестко прокомментировал ведущий Владимир Соловьев в онлайн-эфире.

Соловьев сказал, что беспорядки в Соединенных Штатах не имеют ничего общего с жестокостью силовиков. Ситуация, которая сейчас происходит в стране, является расплатой за грабеж колоний на протяжении 200 лет. Это переоценка всего англосаксонского мира.

Телеведущий отметил, что Вашингтон обогатился на колониализме и работорговле, но допустил ошибку, и сейчас за нее придется заплатить, сообщает "ПолитРоссия".