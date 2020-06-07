Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Блохин опроверг причастность Москвы к массовым беспорядкам в США

Блохин опроверг причастность Москвы к массовым беспорядкам в США

 Колташов: "солидарность поколений" в поправках к Конституции сохранит пенсионную систему

Колташов: "солидарность поколений" в поправках к Конституции сохранит пенсионную систему
Решетников рассказал об интересе предприятий к кредитованию под 2%

Решетников рассказал об интересе предприятий к кредитованию под 2%

 МИД РФ заявил о серьезном масштабе проблем с расизмом в США

МИД РФ заявил о серьезном масштабе проблем с расизмом в США
США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

 Газовые споры и недоверие могут изменить военный баланс НАТО в ЕС

Газовые споры и недоверие могут изменить военный баланс НАТО в ЕС
Блохин опроверг причастность Москвы к массовым беспорядкам в США

Блохин опроверг причастность Москвы к массовым беспорядкам в США

 Колташов: "солидарность поколений" в поправках к Конституции сохранит пенсионную систему

Колташов: "солидарность поколений" в поправках к Конституции сохранит пенсионную систему
Решетников рассказал об интересе предприятий к кредитованию под 2%

Решетников рассказал об интересе предприятий к кредитованию под 2%

 МИД РФ заявил о серьезном масштабе проблем с расизмом в США

МИД РФ заявил о серьезном масштабе проблем с расизмом в США
США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

 Газовые споры и недоверие могут изменить военный баланс НАТО в ЕС

Газовые споры и недоверие могут изменить военный баланс НАТО в ЕС
15:18   7 Июня 2020
Политика

Соловьев поставил на место американского журналиста в дискуссии о беспорядках в США

Соловьев поставил на место американского журналиста в дискуссии о беспорядках в США

Заявление американского журналиста Стефана Эберта о так называемом жесте примирения властей США с участниками беспорядков, когда силовики и политики становятся на колено, жестко прокомментировал ведущий Владимир Соловьев в онлайн-эфире.

Соловьев сказал, что беспорядки в Соединенных Штатах не имеют ничего общего с жестокостью силовиков. Ситуация, которая сейчас происходит в стране, является расплатой за грабеж колоний на протяжении 200 лет. Это переоценка всего англосаксонского мира.

Телеведущий отметил, что Вашингтон обогатился на колониализме и работорговле, но допустил ошибку, и сейчас за нее придется заплатить, сообщает "ПолитРоссия".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #беспорядки #соловьев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...