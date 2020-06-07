Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Блохин опроверг причастность Москвы к массовым беспорядкам в США

Блохин опроверг причастность Москвы к массовым беспорядкам в США

 Колташов: "солидарность поколений" в поправках к Конституции сохранит пенсионную систему

Колташов: "солидарность поколений" в поправках к Конституции сохранит пенсионную систему
Решетников рассказал об интересе предприятий к кредитованию под 2%

Решетников рассказал об интересе предприятий к кредитованию под 2%

 МИД РФ заявил о серьезном масштабе проблем с расизмом в США

МИД РФ заявил о серьезном масштабе проблем с расизмом в США
США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

 Газовые споры и недоверие могут изменить военный баланс НАТО в ЕС

Газовые споры и недоверие могут изменить военный баланс НАТО в ЕС
Блохин опроверг причастность Москвы к массовым беспорядкам в США

Блохин опроверг причастность Москвы к массовым беспорядкам в США

 Колташов: "солидарность поколений" в поправках к Конституции сохранит пенсионную систему

Колташов: "солидарность поколений" в поправках к Конституции сохранит пенсионную систему
Решетников рассказал об интересе предприятий к кредитованию под 2%

Решетников рассказал об интересе предприятий к кредитованию под 2%

 МИД РФ заявил о серьезном масштабе проблем с расизмом в США

МИД РФ заявил о серьезном масштабе проблем с расизмом в США
США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

 Газовые споры и недоверие могут изменить военный баланс НАТО в ЕС

Газовые споры и недоверие могут изменить военный баланс НАТО в ЕС
16:24   7 Июня 2020
Весь мир

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США пытаются политизировать тему эпидемии COVID-19 в своих интересах, обвиняя Китай в саботаже разработок вакцины на Западе. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов.

«Китай – символ "плохого мальчишки", на которого легко списывать свои неудачи. Главная задача США – превратить КНР в  так называемую "токсичную" страну, чтобы с ней как можно меньше общались другие», — сказал эксперт.

Нападки в адрес Поднебесной прозвучали из лагеря Республиканской партии. Сенатор Рик Скотт заявил, что Китай якобы не хочет, чтобы США первыми создали вакцину, поскольку является «противником Америки и демократии во всем мире».

«Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать нашу работу или же замедлить ее», — заявил он в интервью телеканалу ВВС, не приводя доказательств.

Эксперт назвал «антикитайской истерией» обвинения сенатора США о саботаже создания вакцины

Подобные обвинения со стороны США могут осложнить и без того не простые американо-китайские отношения, заметила американист Александра Филлипенко. По мнению эксперта, конгрессмены не ограничатся голословными заявлениями и вскоре начнут расследование.

«Такие заявления от политиков, тем более в предвыборный год, имеют серьезный вес. Обвинения такого рода —это всегда серьезно. Хотя иногда кажется, что это можно забыть», — считает специалист.

Маслов допустил, что расследование в отношении Китая закончится безрезультатно, однако геополитический противник Америки будет вынужден оправдываться, что на руку Вашингтону.

«Мы пытаемся увидеть какую-то логику в действиях американских сенаторов. На самом деле, это такая вот антикитайская истерия. Китай превратился во врага номер один в глазах США. Сейчас все будут валить на него. Идея США очень простая: набрасывать обвинения в адрес Китая, и даже если ничего не выяснится, а скорее всего – ничего не выяснится, Китай все равно окажется в позиции оправдывающейся страны», — убежден эксперт.

Китайская вакцина от COVID-19 будет доступна всему миру после завершения исследований и тестирования, заявил ранее министр науки и техники КНР Ван Чжиган. Сейчас в Китае разрабатывают пять видов препаратов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #китай #вакцина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...