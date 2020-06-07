США сделали из Китая «плохого мальчика» и готовятся наказать за пандемию коронавируса

США пытаются политизировать тему эпидемии COVID-19 в своих интересах, обвиняя Китай в саботаже разработок вакцины на Западе. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов.

«Китай – символ "плохого мальчишки", на которого легко списывать свои неудачи. Главная задача США – превратить КНР в так называемую "токсичную" страну, чтобы с ней как можно меньше общались другие», — сказал эксперт.

Нападки в адрес Поднебесной прозвучали из лагеря Республиканской партии. Сенатор Рик Скотт заявил, что Китай якобы не хочет, чтобы США первыми создали вакцину, поскольку является «противником Америки и демократии во всем мире».

«Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать нашу работу или же замедлить ее», — заявил он в интервью телеканалу ВВС, не приводя доказательств.

Подобные обвинения со стороны США могут осложнить и без того не простые американо-китайские отношения, заметила американист Александра Филлипенко. По мнению эксперта, конгрессмены не ограничатся голословными заявлениями и вскоре начнут расследование.

«Такие заявления от политиков, тем более в предвыборный год, имеют серьезный вес. Обвинения такого рода —это всегда серьезно. Хотя иногда кажется, что это можно забыть», — считает специалист.

Маслов допустил, что расследование в отношении Китая закончится безрезультатно, однако геополитический противник Америки будет вынужден оправдываться, что на руку Вашингтону.

«Мы пытаемся увидеть какую-то логику в действиях американских сенаторов. На самом деле, это такая вот антикитайская истерия. Китай превратился во врага номер один в глазах США. Сейчас все будут валить на него. Идея США очень простая: набрасывать обвинения в адрес Китая, и даже если ничего не выяснится, а скорее всего – ничего не выяснится, Китай все равно окажется в позиции оправдывающейся страны», — убежден эксперт.