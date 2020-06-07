"Интерфакс" назвал возможные сроки возобновления международного авиасообщения в РФ

Россия может возобновить авиасообщение с другими странами в середине июля. Такое мнение озвучил информированный источник "Интерфакса".

Сейчас российские авиакомпании изучают возможность восстановления авиасообщения, которое было прекращено 27 марта. Возможность улететь за рубеж у россиян может появиться с 15 июля. При этом должно быть соблюдено условие позитивной динамики по снижению количества новых случаев COVID-19 в стране. Не исключено, что изначально возобновятся перелеты в страны ЕврАзЭС и СНГ, сообщает "Интерфакс".